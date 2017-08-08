Новое изображение Apple iPhone 8 подтверждает безрамочный дисплей с выемкой сверху, как у Essential Phone

Огромное количество противоречивых слухов и утечек изображений, опубликованное в сети за последние несколько месяцев, только усилило неопределенность и создало огромную путаницу вокруг дизайна смартфона Apple iPhone нового поколения. Но сейчас ситуация начинает потихоньку проясняться. Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новое изображение Apple iPhone 8 в высоком разрешении, которое позволяет оценить безрамочный дизайн передней панели грядущей новинки. На предоставленном инсайдером изображении iPhone 8 облачен в защитный чехол Urban Armor Gear.

В данном случае внешний вид смартфона совпадает с последним подтверждением дизайна из прошивки HomePod, что увеличивает вероятность того, что изображение настоящее. Учитывая наличие в ассортименте компании таких же чехлов для актуальных моделей Apple iPhone 7, сомнений остается еще меньше.

Мартовская дата на экране может свидетельствовать о том, что это старый рендер, и финальный дизайн Apple iPhone 8 будет другим, но авторитетный журналист Bloomberg Марк Гурман, известный тесными связями с источниками в Apple, отметил, что картинка отлично демонстрирует выемку в безрамочном дисплее будущего iPhone. То есть, дизайном передней панели, если картинка окажется настоящей, Apple iPhone 8 будет больше похож на Essential Phone, нежели на флагманские смартфоны Samsung и LG. Интересно, что Google, похоже, решила пока обойти стороной тенденцию к уменьшению рамок вокруг дисплея и оснастить новое поколение Pixel дисплеями с широкими рамками сверху и снизу. По крайней мере, на это указывают последние изображения устройств.

Источник: Evan Blass