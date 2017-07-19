Новое изображение смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрирует переднюю панель с широченной верхней рамкой

Нередко бывает так, что источниками достоверных данных о внешности того или иного ожидаемого смартфона выступают производители чехлов. Неизвестно, как будет в случае с Samsung Galaxy Note8, но в сети продолжают появляться достаточно качественные изображения чехлов для этого аппарата. Причем на свежем изображении, предоставленном производителем чехлов Nillkin, дизайн устройства несколько отличается от того, что демонстрировал другой производитель аксессуаров Olixar несколькими неделями ранее.

Говоря более конкретно, на новом изображении верхняя рамка у Galaxy Note8 значительно шире, чем на предыдущем.

Новая флагманская модель семейства Galaxy Note должна получить дисплей Infinity Display, подобный тем, которыми оснащены модели Galaxy S8 и Galaxy S8+. Напомним, характерными особенностями такого дисплея является соотношение сторон, близкое к 18:9, загнутые края и минимальные рамки сверху и снизу.

Учитывая, что у Galaxy S8/Galaxy S8+ верхняя и нижняя рамка имеют одинаковую толщину, возникает закономерный вопрос: какой смысл нарушать эту симметрию и делать верхнюю рамку шире? И тут может быть два варианта: либо Galaxy Note8 получит какие-то дополнительные компоненты, хотя сканер радужной оболочки глаза прекрасно помещается и без увеличения толщины, а ничего другого вроде бы и не предвидится, либо производитель чехлов нарисовал кривой рендер. Пока сложно сказать, что из этого является правдой, но будущие утечки наверняка прольют свет на этот вопрос.

Источник: gsmarena