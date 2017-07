Новости SpaceX: отказ от реактивной посадки Dragon 2, риск недолета Falcon Heavy до орбиты и повторные запуски за 24 часа в 2018 году

Выступая на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), основатель и глава компании SpaceX Илон Маск сделал несколько важных объявлений.

Маск указал на высокую вероятность отказа от нынешних планов по запуску беспилотного посадочного аппарата Red Dragon на Марс до 2020 года. Говоря более конкретно, SpaceX прекращает разработку реактивной системы посадки для Dragon 2 (Crew Dragon) и больше не планирует оснащать свой будущий космический корабль для пилотируемых полетов посадочными стойками. Но не стоит расстраиваться, Маск заявил, что SpaceX намерена предложить другой более эффективную и безопасную технологию посадки на марсианскую поверхность. Вероятнее всего, миссия Red Dragon будет отменена в пользу более масштабной программы создания «Межпланетной транспортной системы» (Interplanetary Transport System, ITS).

Увы, Илон Маск не уточнил, что это за способ такой и какие космические корабли SpaceX планирует использовать для будущих пилотируемых миссий на Марс.

Позже на своей страничке в Twitter предприниматель отметил, что SpaceX по-прежнему рассматривает в качестве основного варианта для марсианской миссии систему реактивной посадки, но уже в составе более крупного корабля.

Plan is to do powered landings on Mars for sure, but with a vastly bigger ship

— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2017