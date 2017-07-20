Новости SpaceX: отказ от реактивной посадки Dragon 2, риск недолета Falcon Heavy до орбиты и повторные запуски за 24 часа в 2018 году

Выступая на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), основатель и глава компании SpaceX Илон Маск сделал несколько важных объявлений.

Маск указал на высокую вероятность отказа от нынешних планов по запуску беспилотного посадочного аппарата Red Dragon на Марс до 2020 года. Говоря более конкретно, SpaceX прекращает разработку реактивной системы посадки для Dragon 2 (Crew Dragon) и больше не планирует оснащать свой будущий космический корабль для пилотируемых полетов посадочными стойками. Но не стоит расстраиваться, Маск заявил, что SpaceX намерена предложить другой более эффективную и безопасную технологию посадки на марсианскую поверхность. Вероятнее всего, миссия Red Dragon будет отменена в пользу более масштабной программы создания «Межпланетной транспортной системы» (Interplanetary Transport System, ITS).

«Было время, когда я полагал, что вариант с капсулой Dragon для пилотируемых миссий на Марс… станет верным способом посадки на Марс», – цитирует The Verge слова Маска с выступления на конференции. – «Но сейчас я ясно вижу, что заблуждался. Есть гораздо более удачный способ. Именно для этого создается новое поколение ракет и космических кораблей SpaceX».

Увы, Илон Маск не уточнил, что это за способ такой и какие космические корабли SpaceX планирует использовать для будущих пилотируемых миссий на Марс.

Позже на своей страничке в Twitter предприниматель отметил, что SpaceX по-прежнему рассматривает в качестве основного варианта для марсианской миссии систему реактивной посадки, но уже в составе более крупного корабля.

Plan is to do powered landings on Mars for sure, but with a vastly bigger ship — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2017

Отказ от первоначальных планов означает, что будущие пилотируемые версии Dragon, предназначенные для доставки и возврата экипажей астронавтов МКС, будут использовать проверенную систему с парашютами, которая сейчас используется для посадки на Землю грузового корабля Dragon.

Причиной, по которой SpaceX отказалась от первоначальной концепции Dragon 2, предусматривающей посадочные ножки и управляемый спуск с использованием собственных двигателей, названы опасения по поводу безопасности. В частности, Маск сказал, что потребуются «неимоверные усилия» в части обеспечения соответствия стандартам безопасности NASA.

Сложно сказать, являются ли вопросы безопасности единственной причиной, или же существуют еще какие-то сложности технического плана.

Маск заявил, что Dragon 2 сможет выполнять управляемую посадку даже без посадочных ножек, так как двигатели SuperDraco у капсулы остаются (они необходимы для обеспечения работы системы аварийного спасения), но в данном случае сажать корабль придется на специальную площадку и «мягкой» она точно не будет.

Разумеется, Маск намекнул, что SpaceX не отказывается от концепции с двигателями и ножками полностью и в будущем может вернуться к этой идее, но сейчас она не представляется целесообразным использованием ресурсов.

Маск заявил, что, возможно, предоставит обновление по планам, касающимся колонизации Марса, на грядущей международной космической конференции, которая пройдет в сентябре в австралийском городе Аделаида. Ничего конкретного об изменениях он не сказал, за исключением того, что SpaceX рассчитывает построить огромную ракету для корабля, который будет немного меньше, чем предполагалось изначально.

В рамках выступления Маск также поднял тему другой разрабатываемой SpaceX ракеты. Конечно же, речь о тяжелой ракете Falcon Heavy. Эта ракета, которая, по сути, представляет собой три обычных Falcon 9 вместе (27 двигателей против девяти), должна впервые полететь в конце этого года. Чтобы умерить ожидания, Маск заявил, что запуск будет считаться успешным, если ракета не взорвется сразу после старта.

«Есть большая вероятность, что ракета не достигнет орбиты. Я надеюсь, что она будет достаточно далеко от стартовой площадки, чтобы не нанести ей урон, — я бы считал это победой».

Он также пошутил, что клиенты, которые предоставят полезную нагрузку для первого полета Falcon Heavy, являются невероятно храбрыми.

Наконец, Маск намекнул, что SpaceX может перейти на 24-часовой цикл подготовки первой ступени к повторному запуску уже в следующем году.

Источник: The Verge, TechCrunch и Engadget