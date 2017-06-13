Новые фотографии Tesla Model 3 снаружи и внутри: отсутствие приборной панели и режим автопилота на рычаге управления

Из-за плотного потока новостей с выставки E3 2017, проходящей в эти дни в Лос-Анджелесе, мы чуть было не упустили новые фотографии автомобиля Tesla Model 3. Спешим исправить оплошность, ведь среди них есть снимки, позволяющие впервые в деталях рассмотреть переднюю часть салона автомобиля. С большой вероятностью серийная Model 3, которую нам покажут только в следующем месяце, будет именно такой как на этих снимках, сделанных кем-то в Калифорнии.

Автору этих фотографий посчастливилось увидеть три припаркованные в одном месте Model 3 разного цвета: белого, черного и синего. Причем в данном случае автомобили стояли в обычном виде, безо всяких камуфляжных одеяний.

Снимки ниже позволяют оценить дизайн салона автомобиля. Говоря точнее, на них хорошо видно рулевое колесо и переднюю панель приборов. Как видно, панели приборов в привычном ее виде у Model 3 на фото нет. Ее роль здесь отведена огромному дисплею, установленному в горизонтальной ориентации по центру передней панели, украшенной деревянной вставкой на всю длину. Складывается такое впечатление, что это финальный дизайн панели.

На дисплее отображается окно с различной диагностической информацией об автомобиле, поступающей по CAN-шине. Похоже, в момент захвата снимков на экране отображались данные по подаче крутящего момента и системе управления батареями.

Рулевое колесо, похоже, имеет традиционную конструкцию, хотя ранее звучали предположения о некоем специальном механизме, обеспечивающем его полное погружение в приборную панель при активации автопилота. Но с учетом основной части рулевой колонки, которая видна на фото, это маловероятно. Но кто знает, возможно, у Илона Маска еще есть дополнительные козыре в рукаве, поскольку этот дизайн не кажется завершенным.

Также на фото можно заметить отсутствие части центрального тоннеля, фиктивное переднее пассажирское кресло и различные вещи, занимающее место самого кресла и прилегающее пространство для ног.

Если внимательно присмотреться к рычагу управления движения, то можно разглядеть там пять пиктограмм, которыми обозначены соответствующие режимы работы: парковка, задний ход, нейтраль, ускорение и, судя по всему, автопилот. Вынесение автопилота в качестве одного из основных режимов – важное изменение. Это говорит, что теперь производитель рассматривает Autopilot как полноценный режим движения наряду со стандартными PRND, а не как отдельную функцию а-ля круиз-контроль.

Вся галерея фотографий Model 3, опубликованная пользователем Reddit с ником inamachineshop, доступна здесь.

Между тем, действие программы тестирования расширилось «release candidate» экземпляры Tesla Model 3 начали замечать на дорогах в Юте, Иллинойсе, Огайо и еще нескольких американских штатах.

Источник: electrek (1 и 2)