Новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили аккумуляторы меньшей емкости

Сложно дать точное объяснение этому поведению, но у Apple уже так стало заведено – компания никогда не раскрывает в описании своих устройств различные технические детали вроде объема ОЗУ, частоты процессора и емкости аккумулятора. И презентация 12 сентября, где были представлены новые iPhone, не стала исключением. Впрочем, удовлетворить праздное любопытство и узнать перечисленные параметры для iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно уже сейчас, не томясь в ожиданиях пока устройства попадут под скальпель специалистов iFixit. Сделать это позволяет база китайского агентства TENAA, сертифицирующая оборудование связи. На сайте TENAA смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus фигурируют под модельными номерами Apple A1863 и A1864 соответственно.

Итак, самое интересное – емкость аккумулятора в этот раз оставим на закуску и начнем с того, что оперативной памяти у iPhone 8 и iPhone 8 Plus, согласно данным TENAA, установлено 2 и 3 ГБ соответственно, как и указывали предыдущие утечки. Новый процессор Apple A11 Bionic работает на частоте 2,4 ГГц. Вероятнее всего, эта частота указана для старшего кластера из двух высокопроизводительных ядер. Отметим, что ранее опубликованные в сети результаты теста Geekbench демонстрировали рекордную производительность Apple A11 – 4061 балл в однопоточном режиме и 9959 в многопоточном.

Что же касается емкости аккумулятора, то ее в новом поколении iPhone заметно уменьшили. Младшая модель iPhone 8 получила аккумулятор емкостью 1821 мА∙ч, а старшая iPhone 8 Plus – 2675 мА∙ч. У моделей прошлого поколения iPhone 7 и iPhone 7 Plus установлены аккумуляторы емкостью 1960 мА∙ч и 2900 мА∙ч соответственно.

Apple заявляет, что автономность новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus «примерно такая же», как у предшественников. Компания всегда славилась оптимизациями ПО и вполне вероятно, что и в этот раз они помогли еще сильнее сократить емкость батареи без ущерба для автономности. Но ухудшение одного из самых главных параметров в весьма недешевых смартфонах все равно выглядит немного странно, особенно на фоне установки более емких батарей у конкурентов из лагеря Android.

Для сравнения, нынешние флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus оснащаются батареями емкостью 3000 и 3500 мА∙ч, а прошлогодние модели Google Pixel и Pixel XL, которые получат обновление 4 октября, комплектуются элементами емкостью 2770 и 3450 мА∙ч. Вместе с тем, по автономности смартфоны Apple не уступают конкурирующим решениям на Android. И это наталкивает на мысль, что Google еще есть над чем работать в плане повышения энергоэффективности собственной мобильной ОС.

Источник: gizmochina