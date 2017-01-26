Новый бот «ПриватБанка» позволяет оформлять рассрочку через Facebook

Клиенты «ПриватБанка» получили возможность оформлять рассрочку через Facebook. Об этом сообщает представитель пресс-службы банка Инна Музычук у себя в Facebook.

Для реализации указанной возможности банк запускает новый бот-сервис @payparts. С его помощью пользователи Facebook смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки «Оплата частями».

«Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту без бумаг и необходимости посещать отделение банка», — говорит руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями «ПриватБанка» Евгений Васильцов.

Новый сервис доступен всем владельцам платежных карт «ПриватБанка». Для использования бота достаточно перейти по следующей ссылке или набрать в поиске @payparts. Также бот позволит клиентам банка узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.

Чтобы получить желаемую сумму в кредит, достаточно указать в боте свой финансовый номер телефона, подтвердить через SMS-пароль, далее указать сумму и последние 4 цифры номера карты, на которую будут зачисляться деньги.

Источник: Facebook