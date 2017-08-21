Новый патент Facebook рассказывает об очках дополненной реальности

В прошлом году Марк Цукерберг продемонстрировал рендерное изображение очков дополненной реальности, над которыми работают специалисты Facebook. Но какие-либо сведения о самом устройстве он не предоставил. Хотя бы частично пролить свет на данный гаджет позволила патентная заявка, заполненная исследовательским подразделением Oculus.

Судя по патентной заявке, в очках применяется световодная система, которая проецирует изображение и свет на глаза пользователя. Подобная технология применяется в гарнитуре дополненной реальности Microsoft HoloLens и решении смешанной реальности Magic Leap. Одним из авторов патентной заявки является Паси Саарикко (Pasi Saarikko), который ранее работал над проектом HoloLens.

Очки дополненной реальности Facebook смогут выводить различные статические и динамические изображения поверх воспринимаемого изображения реального мира. Также можно передавать звук на подключенные наушники или динамики. Судя по всему, внешне устройство похоже на обычные очки. Таким образом, Facebook предстоит разработать компоненты, которые будут достаточно компактными и смогут разместиться в небольшой оправе.

Цукерберг во время прошлогодней конференции F8 дал понять, что хочет использовать возможности устройства для вывода контента Facebook перед пользователем. Глава Facebook признал, что это может потребовать времени. Но он уверен, что следующее поколение сможет делиться важными личными моментами, такими как первые шаги своих детей, через системы дополненной и виртуальной реальности.

Источник: Engadget