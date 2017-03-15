Обнаружена новая уязвимость, которая позволяет хакерам получить полный контроль над аккаунтами мессенджеров WhatsApp и Telegram

Исследователи из компании Check Point Software Technologie обнаружили новую уязвимость в онлайн-платформах популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram — WhatsApp Web и Telegram Web. Используя эти уязвимости, злоумышленники могли полностью завладеть аккаунтом жертвы и получить доступ к ее персональным и групповым перепискам, фото, видео и другим переданным файлам, контактам и так далее.

Уязвимость позволяет хакерам отправить жертве вредоносный код, зашитый в безобидную с виду картинку. Как только пользователь кликает на изображение, злоумышленник получает полный доступ к хранящимся данным пользователя WhatsApp или Telegram, что дает ему контроль над аккаунтом жертвы. Затем хакер может разослать вредоносный файл всем контактам жертвы — это позволяет организовать масштабную атаку.

«Эта новая уязвимость подвергла риску полного захвата аккаунты миллионов пользователей WhatsApp Web и Telegram Web, — говорит Одед Вануну, глава подразделения Check Point Software Technologies по исследованиям и поиску уязвимостей. — Всего лишь отправив невинное с виду фото, злоумышленник мог получить контроль над аккаунтом, доступ к истории сообщений, всем фото, которые были отправлены и получены, и отправлять сообщения от имени пользователя».

Check Point передал эту информацию в отделы по безопасности WhatsApp и Telegram 8 марта 2017 года. WhatsApp и Telegram признали проблему и разработали исправление для веб-клиентов по всему миру. Пользователям WhatsApp и Telegram, которые хотят убедиться, что используют последнюю версию, рекомендуется перезапустить браузер.

WhatsApp и Telegram используют сквозное шифрование сообщений в качестве меры защиты данных, благодаря которому только непосредственные участники переписки могут читать сообщения, и никто не вторгается в их процесс коммуникации. Однако это сквозное шифрование и стало источником уязвимости.

Так как сообщения были зашифрованы со стороны отправителя, WhatsApp и Telegram не могли определить качество контента. Соответственно, они не могли предотвратить отправку вредоносного кода. После закрытия этой уязвимости контент теперь проверяется до шифровки, что позволяет блокировать вредоносные файлы. Обе веб-версии отображают все сообщения, которые были отправлены и получены через мобильное приложение, и полностью синхронизированы с устройствами пользователя.

Детальные технические подробности исследования Check Point можно прочитать в блоге компании по следующей ссылке.

Источник: Check Point