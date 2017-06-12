Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 получил CPU Intel поколения Kaby Lake, видеокарту GeForce MX150 и дактилоскопический датчик

Компания Xiaomi подготовила к выпуску обновленную версию старшей модели ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air с диагональю дисплея 13,3 дюйма. В продажу устройство поступит в ближайшие недели, а предзаказы начнут принимать уже сегодня: стоимость ноутбука указана равной $735 и $810 за версии с SSD емкостью 128 и 256 ГБ соответственно.

Новая модель Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 получила сканер отпечатков пальцев, встроенный в тачпад (правый верхний угол), и улучшенные характеристики. Место старого процессора Intel Core i5 шестого поколения занял Intel Core i5-7200U седьмого поколения с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц. Также говорится о версии с процессором Core i7-7500U с частотой до 3,5 ГГц. Графическая подсистема теперь представлена дискретной видеокартой GeForce MX150, которая должна быть втрое лучше (по производительности в расчете на ватт потребленной энергии) старой GeForce GTX 940MX. Объем оперативной памяти в сравнении с предшественником не изменился и составляет все те же 8 ГБ. Прежним осталось и разрешение экрана – 1920х1080 пикселей. Для хранения данных, как уже было отмечено выше, предусмотрен SSD формата M.2 объемом 128 или 256 ГБ.

В оснащении можно выделить средства беспроводного подключения Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 и модем LTE, два порта USB 3.0, один USB Type-C, слот для карт памяти SD/SDHC/SDXC/MMC, полноразмерный видеовыход HDMI и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Компьютер весит 1,3 кг, что, по сути, равноценно 1,28 кг у предшественника. То есть, можно с большой уверенностью говорить, что нового сверхлегкого корпуса из магниево-литиевого сплава, приписываемого слухами, новинка не получила. В сравнении с чистым алюминием магниево-литиевый сплав весит на 75% меньше. Питание ноутбука обеспечивает четырехъячеечная аккумуляторная батарея с поддержкой технологии быстрой зарядки: за полчаса можно восполнить 50% заряда.

Работает Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 под управлением ОС Windows 10.

Источник: gsmarena