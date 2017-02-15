Опубликованы первые детали о SoC Qualcomm Snapdragon 630, 635 и 660

В настоящее время инженеры компании Qualcomm работают над несколькими новыми процессорами, которые в будущем станут основой мобильных устройств среднего и начального уровней.

Системы-на-чипе Snapdragon 630 и Snapdragon 635 станут улучшенными версиями достаточно эффективного процессора Snapdragon 625. Этот чип славится эффективным управлением потребления энергии и незначительным тепловыделением, что способствует длительной работе от одного заряда батареи. Есть надежда, что новые процессоры получат такие же свойства.

По данным утечек, чипы Snapdragon 630 и Snapdragon 635 будут содержать по восемь вычислительных ядер Cortex-A53. Они, вероятно, получат поддержку памяти LPDDR3, модем LTE Cat. 7, GPU Adreno 506 (или лучше). Рабочая частота, скорее всего, будет находиться в диапазоне от 2,0 ГГц до 2,2 ГГц.

Вместе с тем, Qualcomm планирует выпустить и систему на чипе Snapdragon 660, изготавливать которую будет Samsung по нормам 14-нанометровой LPP технологии. Этот чип предусматривает 8-ядерную конфигурацию, которая включает ядра Cortex-A73 и Cortex-A53. Также сообщается об использовании GPU Adreno 512, поддержке двухканальной оперативной памяти LPDDR4X-1866, накопителей UFS 2.1, камер с разрешением до 24 ММ и LTE Cat. 10 с агрегацией трёх несущих. Этот чип может стать доступным в сентябре, и компании OPPO, Vivo и Xiaomi уже, якобы, планирует выпустить смартфоны на его основе.

Источник: gizmochina