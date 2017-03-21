Опубликованы реальные фотографии умных часов ZTE Quartz с ОС Android Wear 2.0

Как известно, компания ZTE готовит к выпуску свои первые умные часы ZTE Quartz, работающие под управлением новейшей ОС Android Wear 2.0. В настоящее время в сети появилось множество реальных фото часов, которые не только подтверждают сам факт существования устройства, но и позволяют оценить его внешний вид.

Умные часы ZTE Quartz (модельный номер ZW10) отличаются достаточно толстым металлическим корпусом и ободком с нанесенными отметками времени. На фото также можно разглядеть небольшую едва заметную кнопку на боковой грани слева и 4-контактный разъем для подзарядки на тыльной стороне.

По предварительным данным, ZTE Quartz не получат ни LTE, ни NFC, ни датчика ЧСС, но будут оснащены модемом 3G и модулем Wi-Fi. Их можно будет сопрягать со смартфонами, работающими под управлением Android версии 4.3 и выше, или iOS версии 8.2 и выше, а затем использоваться для отображения различных уведомлений и управления рядом функций последних.

Увы, других данных о технических характеристиках, как и информации о цене и дате выхода часов, пока нет. Впрочем, судя по фото, формальный анонс устройства не за горами, а его характеристики едва ли будут сильно отличаться от таковых у других моделей с Android Wear 2.0.

Источник: gizmochina