ОС Ubuntu добралась до конца алфавита в кодовых названиях версий – вышла Ubuntu 17.04 Zesty Zapus

Традиционно, в апреле состоялся релиз очередной версии операционной системы Ubuntu. Отметим, в 2004 году Canonical избрала оригинальную схему наименования релизов Ubuntu. Каждой версии помимо цифр также присваивалось кодовое название, состоящее из двух слов (прилагательного и названия животного), начинающихся с одной буквы. Причём, каждая следующая версия смещается к следующей букве по алфавиту. Правда, первые три релиза шли не в алфавитном порядке, и первая версия 4.10 называлась Warty Warthog (Бдительный Бородавочник). За ней последовал релиз 5.04 Hoary Hedgehog (Седой Ёжик), после была версия 5.10 Breezy Badger (Бодрый Барсук), и лишь с версии 6.06 Dapper Drake (Сметливый Селезень) разработчики стали следовать алфавиту.

И вот, через 13 лет после начала использования этой схемы наименований разработчики подобрались к концу латинского алфавита. Последняя версию Ubuntu 17.04 получила кодовое название Zesty Zapus (Пикантный Полутушканчик).

Учитывая окончание алфавита, теперь компании Canonical предстоит изменить подход к наименованию новых версий операционной системы Ubuntu. Некоторые предполагают, что она вернётся к началу алфавита, удваивая первые буквы, например Aalenian Aardvark. По другим предположениям, вместо названий животных будут использоваться иные объекты, например, цветы и растения (Apologetic Anemone – Извиняющаяся Ветреница) или камни и минералы (Anomalous Alexandrite – Аномальный Александрит).

Что касается самой версии ОС Ubuntu 17.04 Zesty Zapus, то она обладает небольшим сроком поддержки – всего 9 месяцев. В связи с этим она позиционируется для применения домашними пользователями. Среди новшеств этого релиза можно выделить переход на ядро Linux 4.10 и использование swap-файла (вместо swap-раздела на диске) для новых инсталляций. Также внедрена поддержка принтеров, позволяющих печатать без необходимости в специфичных драйверах (IPP Everywhere и Apple AirPrint). Осуществлён переход на systemd-resolved как стандартный DNS-клиент по умолчанию. В настольном варианте доступна новая версия оболочки GNOME 3.24. Вместе с тем, добавлены новые версии ряда популярных приложений: Firefox 52, Thunderbird 45, LibreOffice 5.3, Nautilus 3.20.4, Rhytmbox 3.4.1. Кроме того, осуществлён отказ от gconf в пользу gsettings и отказ от поддержки 32-битной архитектуры PowerPC (ppc64el по-прежнему поддерживается).

Новая версия Ubuntu 17.04 Zesty Zapus доступна для загрузки с официального сайта проекта.

Источник: The Verge