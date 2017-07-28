ОС Windows 10 S стала доступной для тестирования разработчикам приложений

Недавно корпорация Microsoft анонсировала специальную версию операционной системы Windows 10 S, которая предназначена для применения в сфере образования. Теперь же эта версия ОС стала доступной для тестирования подписчиками сервиса MSDN.

Напомним, Windows 10 S позволяет запускать только приложения Windows Store. Разработчики смогут загрузить ISO-файл с образом системы, установить её на компьютеры и проводить тестирование работоспособности своих приложений на фактической Windows 10 S.

Несмотря на то, что загрузить и установить операционную систему Windows 10 S могут все желающие, имеющие доступ к MSDN, Microsoft пока не торопится делать ОС доступной для потребителей. Возможно, ситуация изменится в скором времени, так как начало нового учебного сезона уже не за горами. На следующей неделе Microsoft намерена выпустить инструмент Update Assistant Tool, который будет включать Windows 10 S. Он ориентирован на школы, но, вероятно, другие пользователи также смогут воспользоваться им для загрузки и тестирования данной операционной системы.

Источник: The Verge