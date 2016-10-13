«Ощадбанк» предупреждает о новой волне мошенничества с SMS-сообщениями, отправляемыми, якобы, от его имени

Государственный «Ощадбанк» предупреждает о фактах отправки поддельных SMS-сообщений с неизвестных номеров якобы от имени банка.

«Есть информация о случаях отправки SMS-сообщений с различных неизвестных номеров якобы от имени «Ощадбанка» о блокировке карты и необходимость позвонить в Контакт-центр. Приняв Ваш звонок, злоумышленники пытаются узнать персональные данные, в том числе номер карточки», — говорится в сообщении банка.

Также, банк напомнил, сотрудники банка никогда не присылают SMS-сообщения, не звонят клиенту с неизвестного номера с целью получения конфиденциальной информации по платежной карте и не просят назвать эти данные по телефону.

«Пользователи карт должны помнить, что нельзя разглашать конфиденциальную информацию — кодовое слово, номер карты, срок ее действия, PIN-код, CVC/CVV-код (3 цифры на обратной стороне карты) — ни знакомым, ни посторонним, ни тем более тем лицам, которые представляются сотрудниками банка», — напомнили в «Ощадбанке».

Все SMS-сообщения от «Ощадбанка» поступают по единому образцу: отправитель сообщения — Oschadbank.

Источник: «Экономическая правда»