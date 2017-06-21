Основатель Uber Тревис Каланик покинул пост руководителя компании под давлением инвесторов

Основатель Uber Тревис Каланик покинул пост руководителя компании под давлением инвесторов

Во вторник, 20 июня, Тревис Каланик покинул пост главного исполнительного директора компании Uber, которую он основал в 2009 году.

Причиной отставки Каланика стало давление со стороны акционеров и инвесторов. Так, утром во вторник 5 крупных инвесторов Uber потребовали немедленной отставки руководителя компании. Среди этих инвесторов был один из крупнейших акционеров Uber, венчурная фирма Benchmark, один из партнёров которой, Билл Гурли, входит в совет директоров Uber. Как заявляют осведомлённые источники, инвесторы выдвинули своё требование об отставке главы компании в письме в то время, когда он был в Чикаго.

Письмо было озаглавлено как «Движение Uber вперёд». В нём требование отставки Каланика объяснялось необходимостью смены руководства. После получения этого письма Каланик проконсультировался как минимум с одним членом совета директоров, а затем последовало длительное обсуждение с некоторыми инвесторами. В результате, он согласился уйти в отставку, но при этом сохранит своё место в составе совета директоров компании.

«Я люблю Uber больше, чем что либо в мире, и в этот трудный момент в моей личной жизни я принял требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber могла вернуться к развитию, а не отвлекаться на очередной конфликт», — заявил Каланик.

В то же время совет директоров Uber заявил, что отставка Каланика с поста главного исполнительного директора даст компании место для того, чтобы наиболее полно использовать эту новую главу в истории развития Uber.

Источник: The New York Times

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