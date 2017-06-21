Основатель Uber Тревис Каланик покинул пост руководителя компании под давлением инвесторов

Во вторник, 20 июня, Тревис Каланик покинул пост главного исполнительного директора компании Uber, которую он основал в 2009 году.

Причиной отставки Каланика стало давление со стороны акционеров и инвесторов. Так, утром во вторник 5 крупных инвесторов Uber потребовали немедленной отставки руководителя компании. Среди этих инвесторов был один из крупнейших акционеров Uber, венчурная фирма Benchmark, один из партнёров которой, Билл Гурли, входит в совет директоров Uber. Как заявляют осведомлённые источники, инвесторы выдвинули своё требование об отставке главы компании в письме в то время, когда он был в Чикаго.

Письмо было озаглавлено как «Движение Uber вперёд». В нём требование отставки Каланика объяснялось необходимостью смены руководства. После получения этого письма Каланик проконсультировался как минимум с одним членом совета директоров, а затем последовало длительное обсуждение с некоторыми инвесторами. В результате, он согласился уйти в отставку, но при этом сохранит своё место в составе совета директоров компании.

«Я люблю Uber больше, чем что либо в мире, и в этот трудный момент в моей личной жизни я принял требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber могла вернуться к развитию, а не отвлекаться на очередной конфликт», — заявил Каланик.

В то же время совет директоров Uber заявил, что отставка Каланика с поста главного исполнительного директора даст компании место для того, чтобы наиболее полно использовать эту новую главу в истории развития Uber.

Источник: The New York Times