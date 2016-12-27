Panasonic вложит более $256 млн в принадлежащий Tesla завод по выпуску солнечных батарей

В октябре этого года мы писали о заключенной между Tesla и Panasonic договоренности по поводу совместного выпуска солнечных батарей на новом заводе Буффало. На тот момент никаких подробностей сотрудничества не было. И вот сейчас стало известно о планах Panasonic инвестировать более $256 млн в принадлежащее Tesla производство солнечных батарей, которые будут применяться совместно с системами хранения энергии Powerwall и Powerpack.

В рамках сделки Panasonic получает доступ к производственным сооружениям и инфраструктуре. Кроме того, на Tesla ложатся долгосрочные финансовые обязательства перед Panasonic по заказам будущих периодов.

В опубликованном сегодня, 27 декабря, компаниями совместном заявлении говорится о планах начать выпуск фотогальванических модулей уже в 2017 году, а к 2019 году выйти на общие объемы выпуска панелей в районе 1 ГВт.

Компания Panasonic является эксклюзивным партнером Tesla по выпуску аккумуляторных батарей для грядущих автомобилей Model 3. К слову, Panasonic также выступает эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla Model S и Model X.

Источник: Reuters