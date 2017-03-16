PDP отзывает более 130 тыс. зарядных станций Energizer для контроллеров Xbox One из-за проблем с перегревом

Бренд Energizer хорошо знаком многим владельцам консоли Xbox One. Именно под ним компания PDP выпускает популярные зарядные станции для игровых контроллеров, которые, стоит отметить, одобрены самими Microsoft. Однако даже со сертифицированными аксессуарами случаются проблемы.

Вчера PDP вместе с Комиссией по безопасности потребительских товаров (США) объявили о начале отзывной кампании Xbox One 2X Smart Charger — зарядной станции, которая вплоть до конца прошлого месяца успешно продавалась во всех крупных интернет-магазинах, таких как Amazon, Best Buy и GameStop.

В общей сложности под отзыв подпадают 130 810 единиц техники, из которых 121 000 были проданы в США, 7 250 — в Канаде и 2 560 — в Мексике.

Производитель решил запустить отзывную кампанию после того, как получил 24 сообщения о «чрезмерном нагреве устройства, причем столь сильном, что деформируется корпус». Кроме этого, в шести случаях зарядка еще и издавала неприятный запах гари. К счастью, до пожаров дело не дошло.

Журналист источника отмечает, что в продаже находится несколько визуально-похожих версий зарядных станций, но под отзывную кампанию подпадает только одна из них — 048-052-NA. Найти номер версии устройства можно на его нижней части.

Источник: The Verge