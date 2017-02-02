Первый белорусский электромобиль будет готов к лету 2017 года, его построят на базе китайского седана Geely SC7 и электротехнических компонентов собственной разработки

Недавно мы писали о том, что в Беларуси создали прототип собственного электромобиля и уже в следующем году хотят запустить его в опытное производство. Сегодня в сети появилось немного больше информации о данном проекте.

В частности, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки, что первый белорусский электромобиль планируется презентовать уже к лету 2017 года. В данный момент над прототипом активно работает Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси.

Электромобиль будет создан на основе автомобиля от локального предприятия «БелДжи», который занимается крупноузловой сборкой автомобилей китайского бренда Geely (по просочившимся в прессу данным, электромобиль построят на базе седана С класса Geely SC7). При этом электротехническая и электромеханическая части новинки (электродвигатель и батареи) будут полностью белорусской разработки.

«К лету мы собираемся презентовать электромобиль в Академии наук. Он будет создан на основе автомобиля «БелДжи». Предполагается, что опытный образец будет готов к июню-июлю» — сказал Владимир Гусаков.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно о том, что в Беларуси планируют сформировать комплексную целевую программу по электромобилям, результатом которой должны стать не просто научно-технические разработки и опытные образцы, а конкретная продукция и производство. Кроме развития направления электробусов, Академия наук Беларуси занялась разработкой легковых электромобилей, которые планируется использовать в том числе в качестве экологически чистого такси.

Источник: БЕЛТА