Первый трейлер мультиплеера Call of Duty: WWII демонстрирует шокирующие сцены с отрывающимися конечностями людей

Разработчики Call of Duty: WWII опубликовали новый видеоролик, представляющий собой компиляцию игровых моментов мультиплеерной составляющей. Видео напоминает тур по основным сценариям боевых действий Второй мировой войны: артобстрелы, ближние бои, уничтожение пулеметных гнезд и бомбардирование наземных целей с воздуха. Трейлер мультиплеера Call of Duty: WWII выглядит куда серьезнее предыдущих роликов Call of Duty.

Напомним, впервые со времен World at War серия отправит игроков во времена Второй мировой войны. Сюжет расскажет об отряде американских солдат из 1-й пехотной дивизии, которые примут участие в высадке в Нормандии, Арденнской операции и других боевых действиях на западном фронте.

Судя по всему, это первая игра серии со столь шокирующими сценами отсечения конечностей как на изображении ниже:

Новую Call of Duty: WWII разрабатывает студия Sledgehammer Games, ответственная за предыдущие части серии Advanced Warfare (2014 года выпуска) и Modern Warfare 3 (2011 года).

Релиз Call of Duty: WWII состоится 3 ноября на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Источник: The Verge