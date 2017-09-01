Петр Порошенко: С 1 января 2018 года Украина вводит новые правила пересечения границы и биометрический контроль для граждан стран, которые составляют риски для государства

Президент Петр Порошенко сообщил, что с 1 января 2018 года граждане из стран, которые составляют риски для Украины, будут пересекать границу нашей страны исключительно по биометрическим паспортам, а у тех, кого их нет, биометрические данные будут сняты на границе. Перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины, однако в первую очереди речь идет о Российской Федерации.

По словам Президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый — человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно — база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй — непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта, или биометрических данных, и третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

«Считаю, что это практика, которая распространена. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана», — отметил Глава государства.

Глава государства сообщил, что в данный момент ускоренными темпами создается система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу. Петр Порошенко отметил, что это позволит полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Он также подчеркнул, что в реализации этого комплекса мероприятий важная роль отводится Центрам предоставления админуслуг. Для этого будет осуществлено расширение мощностей существующих центров и строительство новых, в первую очередь вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

В соответствии с вышесказанным Петр Порошенко подписал Указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины. Правительству поручено принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины таких лиц.

Кроме того, Правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства в при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

Источник: Президент Украины