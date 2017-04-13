Philips 349X7FJEW X Line — 34-дюймовый изогнутый UltraWide-монитор с Quad HD разрешением за 25000 грн

Philips 349X7FJEW X Line — 34-дюймовый изогнутый UltraWide-монитор с Quad HD разрешением за 25000 грн

Компания MMD представила новый 34-дюймовый монитор Philips 349X7FJEW X Line с изогнутым экраном с радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон UltraWide 21:9. Такой экран обеспечивает владельцу собственное «личное» пространство, в котором можно полностью погрузиться в работу даже в местах с большим количеством отвлекающих факторов

Благодаря разрешению UltraWide Quad HD (3440 x 1440 точек) в сверхшироком формате 21:9 рабочее пространство на экране получается максимально детализированным. Функция MultiView позволяет вывести на экран Philips 349X7FJEW X Line изображение одновременно из нескольких источников, при этом его можно разделить на две равные половины или вывести изображение с одного из источников в режиме «картинка в картинке» (PiP), что позволит не отвлекаться от основного занятия.

Ширины этой 34-дюймовой модели достаточно, чтобы видеть всю «монтажную линейку» в видеоредакторе, а цветовая гамма с поддержкой 117.3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB обеспечит реалистичную цветопередачу в роликах и на фотоснимках. Кроме того, поддержка технологии AMD FreeSync устранит подвисания, разрывы изображения и размытие в движении, которые могут помешать при просмотре видео. Режим Philips LowBlue Mode при помощи специальных программных методов снижает количество излучения в синей части спектра, но не влияет на общее качество изображения на экране.

Практически безрамочный экран Philips 349X7FJEW X Line придаёт монитору более изящный вид, который подчёркивают его изгибы, глянцевая отделка и хромированные элементы. Впрочем, модель не просто элегантно выглядит, она еще весьма удобна в использовании. К примеру, высоту и угол наклона экрана можно изменять, чтобы расположить его прямо перед глазами и удобно расположиться на рабочем месте. Кроме того, с новым монитором отпадает необходимость в отдельном USB-хабе на рабочем столе, ведь ко встроенным USB-портам на корпусе монитора можно подключить сразу несколько гаджетов, что позволит минимизировать количество кабелей под руками пользователей.

Отметим, что новый монитор Philips 349X7FJEW X Line появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной цене 25169 гривен.

Технические характеристики:

ХарактеристикиМонитор Philips 349X7FJEW
Тип матрицы ЖК-монитораVA LCD
Технология подсветкиW-LED
Диагональ экрана34 дюйма / 86,36 см
Соотношение сторон21:9
Оптимальное разрешение3440 x 1440 при 60 Гц
Фактические размеры экрана797,22 (Г) x 222,72 (В) – при радиусе изгиба 1800
Углы обзора178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
Яркость300 кд/м²
Цвета16,7 миллиона
Цветовая гамма (тип.)117.3% (CIE1931) sRGB
SmartContrast50 000 000:1
Комфорт
  • Встроенные динамики: 5 Вт x 2
  • Функция MultiView: PBP/PIP (2 источника изображения)
  • Замок Kensington, крепление VESA (100 x 100 мм)
  • Поддержка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Улучшение качества изображенияSmartImage game
Подключение
  • Видеовход: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
  • USB: USB 3.0 x 4 (1 разъём для быстрой зарядки)
  • Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному
  • Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников
Подставка
  • Настройка высоты: 150 мм
  • Наклон: -5/10°
Корпус
  • Цвет: белый
  • Подставка: серебристый/хром
  • Отделка: глянцевая
Комплектация
  • Монитор с подставкой
  • Кабели: HDMI, DP, USB, аудио кабель, шнур питания
  • Документация пользователя

Источник: MMD

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