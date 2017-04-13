Philips 349X7FJEW X Line — 34-дюймовый изогнутый UltraWide-монитор с Quad HD разрешением за 25000 грн
Компания MMD представила новый 34-дюймовый монитор Philips 349X7FJEW X Line с изогнутым экраном с радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон UltraWide 21:9. Такой экран обеспечивает владельцу собственное «личное» пространство, в котором можно полностью погрузиться в работу даже в местах с большим количеством отвлекающих факторов
Благодаря разрешению UltraWide Quad HD (3440 x 1440 точек) в сверхшироком формате 21:9 рабочее пространство на экране получается максимально детализированным. Функция MultiView позволяет вывести на экран Philips 349X7FJEW X Line изображение одновременно из нескольких источников, при этом его можно разделить на две равные половины или вывести изображение с одного из источников в режиме «картинка в картинке» (PiP), что позволит не отвлекаться от основного занятия.
Ширины этой 34-дюймовой модели достаточно, чтобы видеть всю «монтажную линейку» в видеоредакторе, а цветовая гамма с поддержкой 117.3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB обеспечит реалистичную цветопередачу в роликах и на фотоснимках. Кроме того, поддержка технологии AMD FreeSync устранит подвисания, разрывы изображения и размытие в движении, которые могут помешать при просмотре видео. Режим Philips LowBlue Mode при помощи специальных программных методов снижает количество излучения в синей части спектра, но не влияет на общее качество изображения на экране.
Практически безрамочный экран Philips 349X7FJEW X Line придаёт монитору более изящный вид, который подчёркивают его изгибы, глянцевая отделка и хромированные элементы. Впрочем, модель не просто элегантно выглядит, она еще весьма удобна в использовании. К примеру, высоту и угол наклона экрана можно изменять, чтобы расположить его прямо перед глазами и удобно расположиться на рабочем месте. Кроме того, с новым монитором отпадает необходимость в отдельном USB-хабе на рабочем столе, ведь ко встроенным USB-портам на корпусе монитора можно подключить сразу несколько гаджетов, что позволит минимизировать количество кабелей под руками пользователей.
Отметим, что новый монитор Philips 349X7FJEW X Line появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной цене 25169 гривен.
Технические характеристики:
|Характеристики
|Монитор Philips 349X7FJEW
|Тип матрицы ЖК-монитора
|VA LCD
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|34 дюйма / 86,36 см
|Соотношение сторон
|21:9
|Оптимальное разрешение
|3440 x 1440 при 60 Гц
|Фактические размеры экрана
|797,22 (Г) x 222,72 (В) – при радиусе изгиба 1800
|Углы обзора
|178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
|Яркость
|300 кд/м²
|Цвета
|16,7 миллиона
|Цветовая гамма (тип.)
|117.3% (CIE1931) sRGB
|SmartContrast
|50 000 000:1
|Комфорт
|Улучшение качества изображения
|SmartImage game
|Подключение
|Подставка
|Корпус
|Комплектация
Источник: MMD