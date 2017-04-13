Philips 349X7FJEW X Line — 34-дюймовый изогнутый UltraWide-монитор с Quad HD разрешением за 25000 грн

Компания MMD представила новый 34-дюймовый монитор Philips 349X7FJEW X Line с изогнутым экраном с радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон UltraWide 21:9. Такой экран обеспечивает владельцу собственное «личное» пространство, в котором можно полностью погрузиться в работу даже в местах с большим количеством отвлекающих факторов

Благодаря разрешению UltraWide Quad HD (3440 x 1440 точек) в сверхшироком формате 21:9 рабочее пространство на экране получается максимально детализированным. Функция MultiView позволяет вывести на экран Philips 349X7FJEW X Line изображение одновременно из нескольких источников, при этом его можно разделить на две равные половины или вывести изображение с одного из источников в режиме «картинка в картинке» (PiP), что позволит не отвлекаться от основного занятия.

Ширины этой 34-дюймовой модели достаточно, чтобы видеть всю «монтажную линейку» в видеоредакторе, а цветовая гамма с поддержкой 117.3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB обеспечит реалистичную цветопередачу в роликах и на фотоснимках. Кроме того, поддержка технологии AMD FreeSync устранит подвисания, разрывы изображения и размытие в движении, которые могут помешать при просмотре видео. Режим Philips LowBlue Mode при помощи специальных программных методов снижает количество излучения в синей части спектра, но не влияет на общее качество изображения на экране.

Практически безрамочный экран Philips 349X7FJEW X Line придаёт монитору более изящный вид, который подчёркивают его изгибы, глянцевая отделка и хромированные элементы. Впрочем, модель не просто элегантно выглядит, она еще весьма удобна в использовании. К примеру, высоту и угол наклона экрана можно изменять, чтобы расположить его прямо перед глазами и удобно расположиться на рабочем месте. Кроме того, с новым монитором отпадает необходимость в отдельном USB-хабе на рабочем столе, ведь ко встроенным USB-портам на корпусе монитора можно подключить сразу несколько гаджетов, что позволит минимизировать количество кабелей под руками пользователей.

Отметим, что новый монитор Philips 349X7FJEW X Line появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной цене 25169 гривен.

Технические характеристики:

Характеристики Монитор Philips 349X7FJEW Тип матрицы ЖК-монитора VA LCD Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 34 дюйма / 86,36 см Соотношение сторон 21:9 Оптимальное разрешение 3440 x 1440 при 60 Гц Фактические размеры экрана 797,22 (Г) x 222,72 (В) – при радиусе изгиба 1800 Углы обзора 178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10 Яркость 300 кд/м² Цвета 16,7 миллиона Цветовая гамма (тип.) 117.3% (CIE1931) sRGB SmartContrast 50 000 000:1 Комфорт Встроенные динамики: 5 Вт x 2

Функция MultiView: PBP/PIP (2 источника изображения)

Замок Kensington, крепление VESA (100 x 100 мм)

Поддержка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Улучшение качества изображения SmartImage game Подключение Видеовход: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1

USB: USB 3.0 x 4 (1 разъём для быстрой зарядки)

Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному

Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников Подставка Настройка высоты: 150 мм

Наклон: -5/10° Корпус Цвет: белый

Подставка: серебристый/хром

Отделка: глянцевая Комплектация Монитор с подставкой

Кабели: HDMI, DP, USB, аудио кабель, шнур питания

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Источник: MMD