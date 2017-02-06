Планшет Samsung Galaxy Tab S3 будет комплектоваться пером S Pen

Как известно, Samsung запланировала специальное мероприятие на 26 февраля, где ожидается анонс нового планшета Samsung Galaxy Tab S3. Некоторое время назад планшет был замечен на сайтах FCC и Wi-Fi Alliance. Кроме того, устройство уже успело засветиться в базе данных тестового ПО, благодаря чему его основные характеристики известны уже сейчас. И вот сейчас появились новые сведения об устройстве. Согласно им, планшет Samsung Galaxy Tab S3 будет комплектоваться цифровым пером S Pen.

Важно отметить, что специального слота для пера S Pen в корпусе планшета не предусмотрено, оно будет в качестве дополнительного аксессуара.

Также упоминается, что к планшету отдельно предложат клавиатуру Keyboard Folio и чехол Book Cover.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3 будет предложен в двух модификациях: Wi-Fi-версия и вариант с модемом LTE. В отличие от моделей прошлых поколений, это поколение будет доступно лишь в версии с 9,6-дюймовым экраном разрешением 2048х1536 пикселей. О планах выпуска младшей модели не было ни одного слова. По данным из различных тестовых пакетов, устройство получит однокристальную систему Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также камеры разрешением 13 и 5 Мп.

Из коробки Samsung Galaxy Tab S3 будет работать под управлением ОС Android 7.0 Nougat. В Южной Корее продажи Samsung Galaxy Tab S3 начнутся раньше остальных, стоимость – от $600.

Источник: gsmarena