Планшет Xiaomi Mi Pad 3 представлен официально: 7,9″ экран, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища и аккумулятор на 6600 мАч за $220

После целого ряда утечек, китайская компания Xiaomi представила новую версию своего планшета Mi Pad 3. Стоимость новинки составит всего $220, а официальные продажи стартуют уже завтра, 6 апреля 2017 года.

Планшет Xiaomi Mi Pad 3 получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048×1536 точек, таким образом плотность пикселей составила 326 PPI. В качестве аппаратной платформы используется неназванная модель MediaTek с рабочей частотой 2,1 ГГц, дополненная 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 64 ГБ. Планшет укомплектован аккумулятором на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5V/2A с помощью разъема USB Type-C.

Модель оснащена основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Беспроводные стандарты представлены модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Работает Xiaomi Mi Pad 3 под управлением операционной системы Android 7 с фирменной оболочкой MIUI 8. Корпус планшета выполнен из металла, поверхность которого обработана специальным образом для придания слегка шероховатой текстуры.

Продажи планшета Xiaomi Mi Pad 3 в Китае стартуют уже завтра на всех популярных онлайн-площадках, включая Xiaomi Mall, Lynx, Jingong, Suning и Mi Home, стоимость устройства составит порядка $220 (1499 Yuan).

Источник: Gizmochina