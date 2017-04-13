По прогнозу GTM Research, в этом году Саудовская Аравия установит новый мировой ценовой рекорд в солнечной энергетике — ниже 2 центов за кВт⋅ч

Если верить прогнозу аналитиков компании GTM Research, в этом году нас ждет очередной рекорд снижения стоимости солнечной энергии – в какой-то момент цена упадет ниже 2 центов за кВт⋅ч. Новый рекорд, как ожидается, установит Саудовская Аравия в рамках грядущего тендерного раунда. Кстати, нынешний ценовой рекорд — 2,3 цента за кВт⋅ч — принадлежит столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Если быть точным, такую планку установил проект солнечной электростанции Sweihan Photovoltaic Independent Power Project суммарной мощностью 1177 МВт.

Как отметил аналитик GTM Research, для первого раунда тендеров саудовской национальной программы развития ВИЭ (National Renewable Energy Programme) характерно все то же самое, что и для рекордных проектов в Абу-Даби и Дубае. Говоря точнее, это долгосрочность, разделение тарифов, практически нулевая стоимость земли под строительство, низкая стоимость разрешений, низкие налоги и крайне привлекательные финансовые условия. Все это создает предпосылки установления нового мирового ценового рекорда в солнечной энергетике.

Саудовская Аравия уже давно считается наиболее перспективным рынком для развития солнечной энергетики. К сожалению, правительство отказалось от первоначальных планов строительства 9,5 ГВт мощностей солнечной и ветряной энергетики к 2023 году в качестве «начальной цели», заменив их намерением инвестировать в солнечную энергетики $109 млрд в течение следующих 20 лет.

И хотя Саудовская Аравия не единственная страна, способная устанавливать рекорды низких цен в солнечной энергетике, аналитики GTM Research подчеркивают, что едва ли эти цены станут обычными в глобальном масштабе. Аналитики не рассматривают эти сверхнизкие ставки в качестве устойчивой долгосрочной тенденции и ожидают, что мировые цены на солнечную электроэнергию стабилизируются в 2018 году.

Источник: pv-tech.org