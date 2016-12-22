По слухам, к выходу готовится компактный флагман Xiaomi Mi S с 4,6-дюймовым экраном Full HD, SoC Snapdragon 821 и 4 ГБ ОЗУ

Китайские источники распространили информацию о том, что компания Xiaomi готовит к выходу компактный смартфон с топовыми характеристиками, подкрепив эти сведения якобы официальным изображением аппарата. Предполагаемую новинку называют Xiaomi Mi S. И, судя по приведенной источником информации, аппарат действительно будет из категории компактных, если он реален, конечно.

Итак, смартфону Xiaomi Mi S приписывают экран диагональю 4,6 дюйма c разрешением Full HD, максимальной яркостью 600 нит и защитным изогнутым стеклом 2.5D сверху, однокристальную систему Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.0. Также в списке предполагаемых характеристик упоминается 12-мегапиксельная основная камера, построенная на сенсоре Sony IMX378, с максимальной диафрагмой F/2.0, фазовым автофокусом, двойной светодиодной вспышкой и возможностью съемки видео 4K. Разрешение фронтальной камеры указано равным 4 Мп.

Все энергозапросы аппарата будут покрываться батареей емкостью 2600 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 через разъем USB Type-C. Упоминается также о наличии разъема 3,5 мм. Ну и с большой долей уверенности можно предположить, что под кнопкой Home расположен сканер отпечатков пальцев, ведь сейчас без него уже никак.

Размеры и масса Xiaomi Mi S вполне на уровне компактов – 128,3х64,2х8,2 мм и 138 г.

Увы, данных о том, когда и, самое главное, почем можно будет купить Xiaomi Mi S, пока нет. Отметим, что это уже не первые подобные слухи о готовящемся к выходу компактному флагману Xiaomi за последнее время, так что здесь стоит быть скептиком и не возлагать особых надежд на скорый выход аппарата.

Источник: gsmarena