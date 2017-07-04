Подразделение искусственного интеллекта Google DeepMind незаконно использовало персональные данные 1,6 млн пациентов британских больниц

Британская организация Information Commissioner’s Office (ICO), занимающаяся вопросами защиты данных и свободы распространения информации постановила, что группа британских поставщиков медицинских услуг Royal Free NHS Foundation Trust незаконно передала персональные данные 1,6 миллиона пациентов лаборатории Google DeepMind, которая занимается исследовательской деятельностью в области глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта. Да, это та самая лаборатория, создавшая систему искусственного интеллекта AlphaGo, которой нет равных в го.

В рамках партнерства DeepMind и Royal Free NHS Foundation Trust разработали приложение Streams, которое должно оповещать врачей о возможном возникновении острой почечной недостаточности у пациентов. Данные для этого приложения предоставляла Royal Free NHS Foundation Trust, которая, по словам ICO, нарушила «Акт о защите информации». Как говорится, пациентов «должным образом» не проинформировали о том, что их персональные данные используют в исследовании.

«Пациенты не могли ожидать, что их данными воспользуются подобным образом, а Фонд мог и должен был проявить большую прозрачность по отношению к пациентам и происходящему», – сказала в официальном заявлении комиссар ICO Элизабет Дэнхем.

В Акте о защите информации закреплены восемь основополагающих принципов: «честность и законность», «использование для четко определенных целей», «адекватность, релевантность и умеренность», «точность и актуальность», «не хранить дольше, чем нужно», «обрабатывать без нарушений прав человека», «безопасность» и «передавать в другие страны только при надлежащей защите».

Фонду удалось избежать штрафа. Вместо этого он получил предписание подготовить законную базу для проведения аналогичных экспериментов. Представители DeepMind признали свою ошибку и предприняли ряд шагов, нацеленных на повышение прозрачности.

Источник: theoutline