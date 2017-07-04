Подразделение искусственного интеллекта Google DeepMind незаконно использовало персональные данные 1,6 млн пациентов британских больниц

Подразделение искусственного интеллекта Google DeepMind незаконно использовало персональные данные 1,6 млн пациентов британских больниц

Британская организация Information Commissioner’s Office (ICO), занимающаяся вопросами защиты данных и свободы распространения информации постановила, что группа британских поставщиков медицинских услуг Royal Free NHS Foundation Trust незаконно передала персональные данные 1,6 миллиона пациентов лаборатории Google DeepMind, которая занимается исследовательской деятельностью в области глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта. Да, это та самая лаборатория, создавшая систему искусственного интеллекта AlphaGo, которой нет равных в го.

В рамках партнерства DeepMind и Royal Free NHS Foundation Trust разработали приложение Streams, которое должно оповещать врачей о возможном возникновении острой почечной недостаточности у пациентов. Данные для этого приложения предоставляла Royal Free NHS Foundation Trust, которая, по словам ICO, нарушила «Акт о защите информации». Как говорится, пациентов «должным образом» не проинформировали о том, что их персональные данные используют в исследовании.

«Пациенты не могли ожидать, что их данными воспользуются подобным образом, а Фонд мог и должен был проявить большую прозрачность по отношению к пациентам и происходящему», – сказала в официальном заявлении комиссар ICO Элизабет Дэнхем.

В Акте о защите информации закреплены восемь основополагающих принципов: «честность и законность», «использование для четко определенных целей», «адекватность, релевантность и умеренность», «точность и актуальность», «не хранить дольше, чем нужно», «обрабатывать без нарушений прав человека», «безопасность» и «передавать в другие страны только при надлежащей защите».

Фонду удалось избежать штрафа. Вместо этого он получил предписание подготовить законную базу для проведения аналогичных экспериментов. Представители DeepMind признали свою ошибку и предприняли ряд шагов, нацеленных на повышение прозрачности.

Источник: theoutline

  • Компания DeepMind занимается исследованиями в области искусственного интеллекта с 2010 года. В 2014 году ее приобрела Google, а в 2016 году она перешла под крыло холдинга Alphabet. Команда DeepMind, специализирующаяся на разработках в области здравоохранения, была сформирована в феврале 2016 года.
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