Портативный графеновый аккумулятор WPG емкостью 5000 мА•ч полностью заряжается за 10 минут

Под конец прошлого года Huawei заявила об открытии в области аккумуляторов, создав первый в мире литий-ионный аккумулятор с использованием графена. Разработка, отличающаяся более длительным сроком службы и способностью работать при повышенных температурах, пока так и не нашла применения в серийных устройствах (информация об использовании такой батареи в Honor Magic не подтвердилась). Тем временем, небольшая компания WPG запустила на платформе Jingdong кампанию по сбору средств на выпуск портативного графенового аккумулятора.

На сайте Jingdong разработка фигурирует под названием WPG Graphene lightning mobile power bank и стоит от $26. Задавшись целью собрать около $14,5 тыс., создатели оговариваемого устройства уже собрали более чем в два раза больше – $35,5 тыс. Сбор средств продолжится еще 11 дней, так что итоговая сумма может оказаться существенно больше.

На данном этапе не остается ничего другого, кроме как поверить разработчикам из WPG на слово. В конце концов, проекты коллективного финансирования – это всегда рискованное вложение даже если разработка кажется вполне реальной, а компания-разработчик внушает большое доверие. Хотя здесь явно не тот случай, многие наверняка до этого и знать не знали о существовании компании WPG. Впрочем, нельзя исключать возможность, что WPG действительно удалось создать графеновый павербанк. Тем более, что это уже удалось специалистами лаборатории Watt Laboratory, принадлежащей Huawei.

Остается перечислить ключевые технические характеристики внешнего аккумулятора WPG. Емкость аккумулятора указана равной 5000 мА•ч, время полной зарядки – всего 10 минут. Предусмотрен выпуск версии емкостью 10000 мА•ч. Устройство способно выдать ток 3 А при напряжении 5 В. Также заявлена поддержка режимов 2 А при 9 В и 1,5 А при 12 В. В обоих случаях поддерживается технология быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.

Габариты составляют 148,9х76х11 мм при массе 220 г для младшей версии и 148,9х76х22 мм при массе 350 для старшей версии емкостью 10000 мА•ч.

Аксессуар предлагается в четырех вариантах цветового оформления корпуса: серебристом, матово-черном, золотистом и розово-золотистом.

Источник: gizmochina и Jingdong