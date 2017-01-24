Карликовая планета Церера, в сущности, представляет собой не более чем огромный безжизненный кусок камня. Однако даже она таит в себе сюрпризы.

Так, на днях астрономы США и Франции, изучив результаты инфракрасных наблюдений обсерватории SOFIA, опровергли распространенное среди ученых мнение, что Церера богата углеродами.

Более того, астрономы пришли к выводу, что на поверхности крупнейшего небесного тела из т.н. «пояса астероидов» имеются элементы инопланетного происхождения — силикаты, которые, предположительно, попали на карликовую планету вследствие падения астероидов семейства Эос.

Таким образом, Церера стала третьим небесным телом после Япета (спутника Сатурна) и Харона (луны Плутона), значительная часть поверхности которого сформирована из материи внешнего края Солнечной системы. Это делает мини-планету в разы менее похожей на своих соседей-астероидов: скорей всего, Церера очутилась в их «компании» не сразу после формирования, а значительно позже.

Вот так история «жизни» громадного куска камня оказалась куда более интересной и интригующей, чем можно предположить на первый взгляд.