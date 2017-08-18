Появилась демоверсия Prey для ПК, игра временно предлагается со скидкой 50%

Компания Bethesda Softworks сообщила о доступности демоверсии игры Prey для платформы ПК в Steam. Напомним, изначально Bethesda планировала выпустить демоверсию только для консолей, что было связано с опасениями пиратства. В рамках демо-версии игрокам предлагается первый час сюжетной кампании.

Игра Prey представляет собой шутер от первого лица. Её действия разворачиваются на станции «Талос I», расположенной на орбите Луны. Главному герою в лице Моргана Ю предстоит столкнуться с враждебными пришельцами. По мере прохождения у Моргана появляются новые способности и оружие пришельцев, а также открывается доступ к ранее закрытым зонам станции. При этом главному герою предстоит искать подсказки, которые он сам для себя оставил, и раскрыть тайны своего прошлого.

Со временем Морган сможет заимствовать силу пришельцев, чтобы развивать в себе определенные комбинации сверхспособностей и улучшать свои уникальные навыки. Также он сможет создавать всё более полезные предметы, используя чертежи, устройства и инструменты, найденные на борту станции.

Добавим, помимо демоверсии, Bethesda также предлагает скидку на покупку игры Prey в Steam. Вплоть до 29 августа цена Prey снижена на 50% от первоначальной стоимости.

Ранее на ITC.UA был опубликован обзор игры Prey.