Представлен смартфон Huawei P8 Lite (2017): уверенный середнячок за €239

Китайская компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов новой моделью — Huawei P8 Lite (2017). Уже в конце этого месяца новинка поступит в продажу в нескольких странах Европы по цене €239.

Решение производителя назвать P8 Lite (2017) именно так даже с учетом того, что на некоторых рынках она может продаваться под именем P9 Lite (2017), выглядит довольно странным. Дело в том, что модели, предшествующие выпуску P8 Lite (2017), назывались P8 Lite и P9 Lite. Первая дебютировала весной 2015 года, а вторая весной 2016 года. В общем, подход Huawei к обозначению и ускоренному выпуску новинки, особенно с учетом приближающегося выпуска новых флагманских моделей линейки P10, нам непонятен.

Как бы там ни было, Huawei P8 Lite (2017) отличается от предшественников не только улучшенными характеристиками, но и дизайном. В его дизайне четко просматривается внешнее сходство с последними представителями Honor, в частности, с моделью Huawei Honor 8. То есть, тут тоже есть металлическая рамка и стекло с обеих сторон. Только рамку сделали несколько иной формы, а стекло имеет изгиб по краям.

Что касается характеристик, Huawei P8 Lite (2017) получил дисплей Full HD диагональю 5,2 дюйма. Сердцем служит SoC Kirin 655, в помощь которой установили 3 ГБ оперативной памяти. Флэш-памяти установлено целых 16 ГБ, но есть возможность расширить этот объем картой microSD.

Основная камера характеризуется разрешением 12 Мп и диафрагмой F/2.0, фронтальная имеет типичное для смартфонов такого класса разрешение 8 Мп. Есть и сканер отпечатков пальцев, здесь он расположен на задней панели. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мА·ч.

Габариты Huawei P8 Lite (2017) составляют 147,2х72,94х7,6 при массе 147 г. Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой.

Представление о вариантах расцветки дает заглавное изображение.

Источник: gsmarena