Представлена 10-нанометровая однокристальная система Samsung Exynos 9 Series 8895

Компания Samsung сегодня официально рассекретила свою новую флагманскую восьмиядерную однокристальную систему — Exynos 9 Series 8895. Как и конкурирующая SoC Qualcomm Snapdragon 835, которая, к слову, разрабатывалась совместно с Samsung, модель Exynos 9 Series изготавливается по 10-нанометровой технологии FinFET с улучшенной объемной структурой транзисторов. Собственно, это первая 10-наномеровая SoC Samsung. Благодаря новому техпроцессу 10 нм FinFET, как утверждается, обеспечивается прирост производительности (+27%) при одновременном снижении энергопотребления (-40%) по сравнению с 14-нанометровой технологией (Snapdragon 821).

В конфигурацию новинки входит восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами собственной разработки Samsung и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, GPU ARM Mali-G71 и универсальный кодек (MFC).

Система поддерживает дисплеи разрешением WQUXGA (3840х2400 пикселей) или 4K UHD (4096х2160 пикселей) и камеры разрешением до 28 Мп, в том числе и сдвоенные камеры. Также в перечне возможностей платформы упоминается поддержка записи и воспроизведения видео 4K UHD с кадровой частотой 120 к/с.

Есть у новинки и другие сильные стороны. По словам производителя, Exynos 9 Series 8895 – первая в своем классе SoC со встроенным мобильным модемом LTE, поддерживающим агрегацию пяти несущих (5CA). Благодаря этому обеспечивается скорость до 1 Гбит/с на прием и до 150 Мбит/с – на передачу.

Еще одна отличительная особенность новинки – выделенный процессор безопасности для обеспечения работы различных биометрических систем (дактилоскопический датчик, сканер радужной оболочки глаза и т.д.). Также стоит отметить поддержку фирменной технологии Samsung Coherent Interconnect (SCI), которая задействую преимущества гетерогенной архитектуры системы для ускорения выполнения задач, связанных с ИИ и машинным зрением.

Массовое производство Exynos 9 Series 8895 уже началось. Можно смело предположить, что именно эта SoC наряду с Qualcomm Snapdragon 835 будет использоваться в смартфонах Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Источник: Samsung