ПриватБанк предлагает бесплатно получить сертификат Гарвардского университета выпускникам образовательного проекта Technology Nation от фонда BrainBasket

ПриватБанк предлагает бесплатно получить сертификат Гарвардского университета выпускникам образовательного проекта Technology Nation от фонда BrainBasket

ПриватБанк предложил своим клиентам присоединиться к всеукраинскому образовательному проекту Technology Nation и получить бесплатный сертификат от Гарвардского университета после завершения курса CS50, который фонд BrainBasket проводит в смешанном формате по всей Украине.

Сертификаты будут выданы тем выпускникам, которые успешно завершат курс Technology Nation и защитят финальный проект. По мнению представителей банка и Фонда, это станет дополнительной мотивацией для участников программы успешно закончить курс. Подробная информация о процедуре получения сертификата будет озвучена выпускникам, как только окончательно будут оформлены технические аспекты данного вопроса.

«Сертификат от такого престижного учебного заведения, как Гарвардский университет – это большая ценность для тех, кто делает первые шаги в IТ. Но, к сожалению, его стоимость достаточно высока для украинских реалий. Возможность получить его бесплатно станет для выпускников нашей программы дополнительным толчком успешно закончить курс и позволит подтвердить свои достижения», – заявил директор фонда BrainBasket Владимир Люлька.

Напомним, что Technology Nation – это программа бесплатного изучения основ программирования, которая позволяет получить начальное IT-образование и изучить основы наиболее популярных языков программирования. Занятия проходят в формате blended learning (смешанное обучение), что предусматривает самостоятельную работу с лекционным материалом, который изложен в онлайн, и аудиторную практику под руководством опытных менторов на базе 100 библиотек по всей Украине.

Участие в программе не требует предварительных технических навыков и подать заявку на участие могут все желающие. Ключевыми критериями отбора является владение компьютером на уровне уверенного пользователя и знание английского языка на уровне upper-intermediate или выше. Для участия в программе необходимо заполнить соответствующую анкету и выполнить тестовое задание.

Источник: ПриватБанк

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