ПриватБанк предлагает бесплатно получить сертификат Гарвардского университета выпускникам образовательного проекта Technology Nation от фонда BrainBasket

ПриватБанк предложил своим клиентам присоединиться к всеукраинскому образовательному проекту Technology Nation и получить бесплатный сертификат от Гарвардского университета после завершения курса CS50, который фонд BrainBasket проводит в смешанном формате по всей Украине.

Сертификаты будут выданы тем выпускникам, которые успешно завершат курс Technology Nation и защитят финальный проект. По мнению представителей банка и Фонда, это станет дополнительной мотивацией для участников программы успешно закончить курс. Подробная информация о процедуре получения сертификата будет озвучена выпускникам, как только окончательно будут оформлены технические аспекты данного вопроса.

«Сертификат от такого престижного учебного заведения, как Гарвардский университет – это большая ценность для тех, кто делает первые шаги в IТ. Но, к сожалению, его стоимость достаточно высока для украинских реалий. Возможность получить его бесплатно станет для выпускников нашей программы дополнительным толчком успешно закончить курс и позволит подтвердить свои достижения», – заявил директор фонда BrainBasket Владимир Люлька.

Напомним, что Technology Nation – это программа бесплатного изучения основ программирования, которая позволяет получить начальное IT-образование и изучить основы наиболее популярных языков программирования. Занятия проходят в формате blended learning (смешанное обучение), что предусматривает самостоятельную работу с лекционным материалом, который изложен в онлайн, и аудиторную практику под руководством опытных менторов на базе 100 библиотек по всей Украине.

Участие в программе не требует предварительных технических навыков и подать заявку на участие могут все желающие. Ключевыми критериями отбора является владение компьютером на уровне уверенного пользователя и знание английского языка на уровне upper-intermediate или выше. Для участия в программе необходимо заполнить соответствующую анкету и выполнить тестовое задание.

Источник: ПриватБанк