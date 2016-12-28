ПриватБанк снизил комиссию на эквайринг собственных платежных карт для украинских интернет-магазинов до 1%

ПриватБанк сообщил о введении нового тарифа для интернет-магазинов, которые принимают к оплате карты банка. Теперь комиссия с торговой точки при зачислении средств для метода оплаты Приват24 в LiqPay составит 1% (min 3 UAH) и будет действовать при оплате зарплатными, социальными или любыми другими картами для выплат ПриватБанка.

“Значительное снижением банком тарифов интернет-эквайринга даст толчок дальнейшему развитию самого рынка е-коммерс, так как сейчас онлайн эквайринг оказываются даже выгоднее, чем прием оплаты по картам на кассе оффлайн-магазина. В первую очередь новые тарифы будут интересны мерчантам, работающим в сегменте электроники и бытовой техники, одежды, особенно в период предновогоднего ажиотажа”. — отметил руководитель “ЦЭБ” ПриватБанка Сергей Харитич.

По информации ПриватБанка, стандартный тариф при оплате картами покупок в интернет-магазинах через сервис LiqPay на данный момент составляет 2,75%. Всего же на сегодня онлайн-эквайрингом LiqPay от ПриватБанка пользуются более 7000 украинских интернет-магазинов.

Источник: ПриватБанк