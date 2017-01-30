ПриватБанк: украинцы пользуются мобильным приложением Privat24 вдвое чаще, чем веб-версией этого сервиса

Количество пользователей Приват24, которые проводят финансовые транзакции через мобильное приложение, в январе более чем вдвое превысило количество пользователей веб-версии электронного банка.

Как сообщили в ПриватБанке, за последнюю неделю января клиенты банка заходили в мобильное приложение Privat24 (для пополнения мобильных телефонов, переводов на карты, коммунальных платежей, покупки билетов на поезд и т. д.) более 11 206 965 раз. За этот же период в веб-версии Приват24 было зафиксировано 5 085 429 авторизованных входов клиентов.

«Украина уверенно поддерживает мировой тренд перехода клиентов банков на более удобный смарт-банкинг. Мобильные приложения Privat24 по своей функциональности не уступают веб-версии электронного банка, – говорит руководитель ЦЭБ ПриватБанка Сергей Харитич. – В ближайший месяц мы готовим ряд интересных обновлений наших мобильных сервисов: как дизайна приложений, так и возможности использования смартфонов для платежей».

В пресс-службе Приватбанка также отметили, что Privat24 является лидером среди банковских платежных приложений на территории Украины и стран СНГ – на 1 октября его установили более 5,4 млн пользователей смартфонов, а всего электронным банком Приват24 пользуются 9,3 млн жителей Украины.

Источник: Приватбанк