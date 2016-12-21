Производителей электроники в Южной Каролине хотят обязать предустанавливать блокировщики порно

Член палаты представителей конгресса США от Южной Каролины Билл Чамли (Bill Chumley) предложил законопроект, который в случае принятия усложнит просмотр порно для жителей представляемого им региона.

В частности, законопроект содержит нормы, обязывающие производителей электроники устанавливать «цифровые средства блокировки», которые будут ограничивать доступ к порно в интернете. Правда, в законопроекте предусмотрена оговорка для тех, кто не согласен мириться с такими ограничениями и не представляет своей жизни без регулярного просмотра контента для взрослых. За символическую сумму в $20 (за одно устройство) блокирующее ПО может быть удалено либо производителем компьютера, либо самим пользователем (но только для тех, кому уже исполнилось 18 лет). Вырученные таким образом средства планируется направить на борьбу с торговлей людьми.

Вероятность утверждения данного законопроекта крайне мала. Ранее республиканец Билл Чамли предлагал и другие неоднозначные законопроекты, например, о разрешении проносить оружие на спортивные мероприятия в колледжах, о предотвращении соблюдения норм иностранного права в судах, о праздновании 26 марта в качестве Дня независимости Южной Каролины.

Источник: The Verge