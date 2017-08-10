Прототип смартфона Xiaomi Mi Mix 2 содержит дисплей, который занимает почти всю лицевую панель

В прошлом году компания Xiaomi вывела на рынок смартфон Mi Mix с почти безрамочным дизайном. В этом году ожидается появление модели Xiaomi Mi Mix 2 с дальнейшим развитием концепции безрамочного дизайна.

В интернете уже появилось изображение прототипа Xiaomi Mi Mix 2, в котором последняя оставшаяся нижняя грань была ещё уменьшена. Благодаря этому почти всю лицевую панель устройства занимает дисплей. В верхней части лицевой панели отсутствует решётка динамика так как компания решила использовать пьезоэлектрический модуль для передачи звука. Учитывая, что нижняя грань лицевой панели существенно уменьшена, в ней не осталось места для размещения камеры. В целом, устройство выглядит тоньше своего предшественника и содержит более округлые углы.

По данным предыдущих утечек, смартфон Xiaomi Mi Mix 2 оснащён AMOLED дисплеем, процессором Snapdragon 835 и оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. Ожидается, что смартфон Xiaomi Mi Mix 2 будет представлен в середине сентября и поступит в продажу по цене около $748.

Источник: gsmarena