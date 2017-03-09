Процессоры для корпоративного рынка AMD Naples на базе архитектуры Zen получат 32 ядра и смогут обслуживать до 2 ТБ ОЗУ

Компания AMD продолжает строго дозировано делиться информацией о новых процессорах на базе архитектуры Zen. На этот раз речь зашла о чипах для корпоративного сегмента, известных под кодовым названием Naples. В AMD надеются, что эти решения позволят компании вернуться на столь прибыльный рынок.

Первый из упомянутых процессоров Naples включает восемь вычислительных блоков CCX (CPU Complex), каждый из которых состоит из четырёх ядер. Таким образом, совокупное количество вычислительных ядер составляет 32, а количество одновременно обрабатываемых потоков – 64. Чип содержит встроенный 8-канальныйконтроллер оперативной памяти стандарта DDR4 и комплекс, включающий 64 линии PCI-Express 3.0. Максимальный объём ОЗУ может достигать 2 ТБ. Поддержка соединения AMD Infinity Fabric позволяет создавать двухпроцессорные системы, в таком случае все указанные выше показатели можно умножать на 2.

AMD намерена продавать процессоры Naples по цене, позволяющей конкурировать с решениями Intel серии Xeon E5-2600, которые также могут работать в двухпроцессорных конфигурациях. При этом системы на базе процессоров AMD смогут предложить больше вычислительных ядер, большую пропускную способность памяти, больший объём памяти и больше линий PCI-Express. А с учётом более высокой энергоэффективности архитектуры Zen, процессоры Naples смогут работать на более высокой частоте по сравнению с чипами Intel, что должно обеспечить более высокую общую производительность.

Официальная презентация процессоров AMD Naples ожидается во втором квартале 2017 года.

Источник: techpowerup