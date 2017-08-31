Прямая видеотрансляция презентации смартфона LG V30 (в эфире)

Ровно через 20 минут начнется презентация LG в рамках выставки IFA 2017, где состоится анонс смартфона LG V30, все подробности о котором уже просочились в сеть, как это часто бывает с долгожданными устройствами. Тем временем, отлично зарекомендовавший себя инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей страничке в Twitter новые официальные изображения смартфона LG V30, которые мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

Первое из двух опубликованных инсайдером изображений (выше) демонстрирует смартфон LG V30 в четырех различных цветовых вариантах.

На втором изображении крупным планом показан синий вариант LG V30. Это изображение позволяет в деталях рассмотреть новинку и заметить одну особенность, которой не было на предыдущих снимках – логотип B&O Play на задней панели. Впрочем, тех, для кто следит за темой, это не должно стать новостью, ведь сама LG недавно подтвердила, что звуковой системой смартфона LG V30 занимались специалисты B&O Play, которые добавили некий «эксклюзивный штрих». Кроме того, наушники B&O Play будут входить в стандартный комплект поставки LG V30.

Ниже ссылка на прямую трансляцию презентации смартфона LG V30:

Источник: gsmarena