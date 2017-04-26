Разработчик оригинальных игр UFO и X-COM собирает деньги на выпуск новой стратегии Phoenix Point

Джулиан Голлоп, который был ведущим разработчиком игр UFO: Enemy Unknown (UFO: Enemy Unknown в Европе) и X-COM: Apocalypse, совместно со студией Snapshot Games в настоящее время работают над новой стратегией под названием Phoenix Point.

Phoenix Point рассказывает о борьбе с устрашающей инопланетной угрозой. Из-за глобального потепления из льдов вечной мерзлоты высвобождается необычный вирус, который ставит в тупик учёное сообщество. У него обнаружился массивный геном, но лишь 1% генов совпадает с тем, что известно учёным. В результате воздействия вируса сначала моря и океаны трансформировались в нечто совершенно чужое. Затем мутаген начал внедряться и на поверхность суши в виде переносимых воздушным путём микробов. В результате, население Земли резко сократилось, а небольшие группы выживших ютятся в изолированных убежищах, разбросанных по всему миру. Несколько фракций контролируют большинство убежищ и сохранившихся ресурсов. Но у каждой из них имеется отличающаяся идеология и свои тайны.

Игроку предстоит возглавить одно из убежищ всемирной организации Phoenix Project, собирая лучших учёных, инженеров и солдат, оставшихся в мире. Причём, контакт с другими ячейками оказывается утерянным, и далее нужно выяснить, что же случилось с организацией, а попутно попытаться спасти человечество от угрозы. Для этого нужно решать стратегические задачи на глобальной карте, заниматься исследованиями и производством, выполнять пошаговые тактические миссии, сражаясь с мутантами и представителями других фракций.

Игру Phoenix Point планируется выпустить, примерно, в конце 2018 года. Разработчики запустили кампанию на краудфандинговой платформе Fig, чтобы профинансировать проект. Всего планируется собрать $500 тыс. При этом на момент подготовки материала было уже собрано более 300 тыс.