Рекламное изображение смартфона HTC One X10 указывает на «стильный дизайн» и емкий аккумулятор

В начале этого стало известно о готовящемся к выходу 5,5-дюймового смартфоне среднего уровня HTC One X10 стоимостью $290. Устройство должны были анонсировать еще на выставке MWC 2017, которая уже давно прошла. Можно было подумать, что производитель отменил выпуск устройства, но последняя утечка говорит об обратном. Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал рекламное изображение HTC One X10. На нем помимо самого смартфона, повернутого к зрителю задней панелью, есть весь интересная надпись, недвусмысленно указывающая на ключевые особенности устройства: внешность и высокая автономность.

Увы никаких точных данных касательно того, насколько емкой будет батарея HTC One X10 пока нет. Когда будет представлен смартфон пока тоже не сообщается, но сам факт появления официального рекламного изображения явно указывает на скорый анонс устройства.

По предыдущим утечкам известно, что HTC One X10 получит 5,5-дюймовый экран разрешением 1080p, SoC MediaTek Helio P10, которая рангом ниже Helio X10, установленной в прошлогодней модели One X9, на замену которой идет новинка, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ и 16-мегапикслеьную камеру с оптической стабилизацией.

Источник: Evan Bless