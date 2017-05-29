Рендерные изображения смартфона LG V30 демонстрируют наличие дополнительного выдвижного дисплея

Как ожидается, в сентябре этого года компания LG выведет на рынок свой новый смартфон премиум-класса под названием V30. Но ещё задолго до того в интернете начали появляться сведения об этом устройстве.

Weekend bonus: this is an old-ish mockup of Project Joan, a.k.a. the LG V30. Not clear if the project is still headed in this direction. [1] pic.twitter.com/k5jNJ7DyLz — Evan Blass (@evleaks) 27 мая 2017 г.

По предварительным данным, в смартфоне LG V30 получит OLED дисплей вместо LCD панели. Кроме того, по словам осведомлённого Эвана Бласса (Evan Blass), оригинальный концепт устройства предусматривает наличие дополнительного выдвижного дисплея. Он опубликовал несколько рендерных изображений устройства. При этом Бласс отмечает, что эти рендеры являются старыми макетами, и нет уверенности, что коммерческая версия получит именно такой дизайн. Судя по рендеру, смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-факторе слайдера. При этом лицевая панель может подниматься вверх на некоторое расстояние и открывать дополнительный сенсорный дисплей. На него предполагается выводить иконки часто вызываемых приложений, органы управления приложением, клавиатура, вспомогательные сведения и др.

Finally, several use-case scenarios for the second screen. [3] pic.twitter.com/ZKucMOScam — Evan Blass (@evleaks) 27 мая 2017 г.

Внешне устройство на рендерах напоминает модель BlackBerry PRIV, также оснащённую дисплеем-слайдером, под которым расположена аппаратная клавиатура. Но в LG решили вместо физических органов управления решили использовать вспомогательный сенсорный дисплей с более широкими функциональными возможностями. Осталось лишь дождаться презентации LG V30, чтобы узнать, действительно ли такой дизайн будет использоваться в коммерческой версии смартфона.

Источник: The Verge