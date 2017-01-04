Roccat представила клавиатуру с распознающими степень нажатия кнопками и мышь с новым сенсором разрешением 12 000 точек на дюйм

На выставку CES 2017 компания Roccat привезла несколько новинок. Из них хочется выделить клавиатуру, кнопки которой «понимают» степень нажатия и новый сенсор мыши Owl-Eye, представленный в нескольких новых устройствах.

Толстая грань между клавиатурой и геймпадом стала немного меньше благодаря наработке от Roccat. Мощность нажатия – одно из отличий этих двух устройств. Так, на геймпаде возможно регулировать, например, степень нажатия на педаль газа в гоночных играх, а на клавиатуре это пока было недоступно (либо «в пол», либо никак). Представленная фирменная технология Force FX позволяет клавишам распознавать степень нажатия и соответсвенно реагировать в игре.

Первой такой клавиатурой стала ISKU+. Не все кнопки оснащены специальным механизмом, а только блок Q, W, E, A, S, D. Для начала этого будет вполне достаточно, но было бы хорошо иметь такую же функциональность и на блоке стрелок, которым часто пользуются игроки для управления, к примеру, машинами.

Хороша новость еще тем, что клавиатура не будет стоить заоблачных денег, а обойдется в $100. Но тут же есть и небольшое разочарование, клавиатура представлена только в мембранном варианте и поклонники механики пока не смогут опробовать новую функциональность не изменяя своим принципам.

Еще одним обновлением в продуктах Roccat стал новый оптический сенсор Owl-Eye. На выставке показались сразу три мыши с новой оптикой: Kone EMP, Kone Pure 2017 и Leadr. Доработанный сенсор PixArt 3361 c разрешением 12000 DPI обещает предоставить натуральные ощущения от перемещения и скорости реакции. Регулировать DPI можно с шагом в 100 (от 100 до 12000), хотя производитель советует значение от 400 до 3000.

Точной даты поставки и стоимости новых мышек пока нет.

Источник: The Verge (1, 2)