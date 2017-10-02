С 1 октября начал действовать льготный тариф на электроэнергию для домов, отапливаемых при помощи электричества

С 1 октября вступил в силу льготный тариф на электроэнергию для тех жителей Украины, чьи дома или квартиры оборудованы электрическим отоплением — 0,90 грн за 1 кВтч. Внедрение льготного тарифа на электроэнергии предусмотрено распоряжением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Он будет действовать только в отопительный сезон, а именно с октября по апрель, включительно.

Предельный объем потребленной электроэнергии по данному тарифу составляет 3 тыс. кВтч в месяц. В случае превышения лимита вся электроэнергия сверх него будет оплачиваться по стандартному тарифу — 1,68 грн за кВтч. Данная норма распространяется на собственников частных домов с электрическими котлами, а также квартир без газоснабжения и центрального отопления, которые, соответственно, обогреваются с использованием электроэнергии. Также нужно учесть, что при наличии в доме или квартире двухзонного электросчетчика, вся электроэнергия, которая потребляется в ночное время с 23:00 до 7:00, будет оплачиваться по вдвое меньшему тарифу — 0,45 грн за кВтч.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию, первоначально нужно документально оформить изменение типа отопления. Информация о новом тарифе, а также информация о льготе должны быть внесены в договор. По всем вопросам, связанным с переходом на электроотопление и с оформлением льготного тарифа, следует обращаться в центры обслуживания клиентов энергоснабжающих компаний в своих регионах.

Источник: «Факты»