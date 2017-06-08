С начала года украинцы приобрели 100 тысяч электронных билетов на основе QR-кода для поездок в городском транспорте, юбилейный билет купили во Львове

В Украине уже более 100 тысяч пассажиров общественного транспорта воспользовались электронными QR-билетами, внедренными городскими властями на основе технологий ПриватБанка. Как сообщили в банке, сегодня оплата проезда в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона полностью или частично работает в электротранспорте одиннадцати украинских городов, а 100-тысячный билет был приобретен во львовском трамвае.

«Очень символично, что 100-тысячный пользователь простой и доступной всем технологии оплаты проезда через смартфоны приобрел билет во Львове, где в январе стартовала новая для страны технология, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – До конца года воспользоваться электронными билетами на транспорте смогут жители большинства украинских городов, поскольку внедрение этой технологии не требует от муниципалитетов и транспортных компаний дополнительных расходов».

Напомним, что для оплаты QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне троллейбуса или трамвая. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.

Стоимость проезда не зависит от расстояния, можно проехать одну остановку или весь маршрут. В случае пересадки придется покупать новый билет. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

Источник: ПриватБанк