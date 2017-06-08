С начала года украинцы приобрели 100 тысяч электронных билетов на основе QR-кода для поездок в городском транспорте, юбилейный билет купили во Львове
В Украине уже более 100 тысяч пассажиров общественного транспорта воспользовались электронными QR-билетами, внедренными городскими властями на основе технологий ПриватБанка. Как сообщили в банке, сегодня оплата проезда в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона полностью или частично работает в электротранспорте одиннадцати украинских городов, а 100-тысячный билет был приобретен во львовском трамвае.
«Очень символично, что 100-тысячный пользователь простой и доступной всем технологии оплаты проезда через смартфоны приобрел билет во Львове, где в январе стартовала новая для страны технология, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин.
– До конца года воспользоваться электронными билетами на транспорте смогут жители большинства украинских городов, поскольку внедрение этой технологии не требует от муниципалитетов и транспортных компаний дополнительных расходов».
Напомним, что для оплаты QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне троллейбуса или трамвая. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.
Стоимость проезда не зависит от расстояния, можно проехать одну остановку или весь маршрут. В случае пересадки придется покупать новый билет. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
Источник: ПриватБанк
- 17 января 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта.
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- В тот же день ПриватБанк запустил во Львове первый в Украине пилотный проект электронных билетов в городском транспорте.
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- Вслед за Львовом электронные билеты в общественном транспорте запустили еще для нескольких городов: Киева, Житомира, Чернигова, Ивано-Франковска и Днепра.
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- Одновременно штраф за безбилетный проезд подняли с 20-ти до 30-кратной стоимости поездки.