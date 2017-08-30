Samsung анонсировала умные часы Gear Sport, фитнес-трекер Gear Fit2 Pro и беспроводные наушники Gear IconX 2018

Накануне открытия выставки IFA 2017 компания Samsung представила новую модель умных часов Gear Sport и несколько других носимых устройств.

Данная новинка оснащена круглым 1,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 360×360 точек, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass 3. В устройстве используется 2-ядерный процессор, работающий на частоте 1 ГГц, 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной флэш-памяти. Часы несут на борту акселерометр, гироскоп, барометр, сенсор сердечного ритма и сенсор освещённости окружающей среды. Также в наличии имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC и модули навигации GPS/ГЛОНАСС. Комплектная батарея ёмкостью 300 мАч обеспечивает до 4 дней автономной работы, а при активированном модуле навигации – до 14 часов. Размеры новинки составляют 42,9×44,6×11,6 мм при массе 50 г без ремешка (67 г с ремешком).

Умные часы Samsung Gear Sport работают под управлением операционной системы Tizen OS 3.0. Устройство способно отслеживать физическую активность пользователя, в том числе занятия плаванием. Корпус новинки обеспечивает защиту от воздействия воды при погружении на глубину до 50 метров. В продажу поступят версии Samsung Gear Sport в чёрном и синем цвете корпуса. Пользователи смогут использовать сменные ремешки. Цена данной модели пока не сообщается.

Вместе с тем, пользователям предлагаются новые беспроводные наушники Samsung Gear IconX 2018. Внешне устройство похоже на прошлогоднюю модель, но при этом получило новые варианты цветового исполнения: чёрный, розовый, серый. Напомним, внутриканальные наушники Samsung Gear IconX 2018 сочетают в себе функциональность фитнес-трекера и автономного цифрового музыкального проигрывателя, используя для этого встроенные 4 ГБ флэш-памяти. Все собранные наушниками данные по активности передаются на подключенный смартфон через фирменное приложение S Health. Кроме того, для повышения эффективности тренировок пользователь может использовать возможности голосового помощника. Последний может подсказать момент, когда нужно нарастить темп занятий, а также держать пользователя в курсе изменений показателей. В новинке была улучшена автономность. Теперь наушники могут работать без подзарядки до 5 часов в режиме стриминга музыки, до 7 часов при воспроизведении музыки из собственной памяти и до 4 часов при использовании устройства в качестве беспроводной Bluetooth-гарнитуры. О цене новой модели Samsung Gear IconX 2018 будет объявлено дополнительно.

Также был официально представлен фитнес-браслет Gear Fit2 Pro, о котором мы писали в одном из предыдущих материалов.

Источник: The Verge 1, 2