Samsung научил украинских школьников программировать для Android и продолжит делать это в 2017-2019 учебных годах

Компания «Samsung Electronics Украина» подвела итоги проекта «IT-школа Samsung», в рамках которого она предоставила бесплатное обучение основам разработки приложений под Android ученикам старших классов. Программа проекта была рассчитана на один учебный год, который состоял из 6 основных модулей. В неё входили основы программирования на языке Java и С, объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы информационной безопасности, введение в системы управления базами данных на примере SQLite, а также введение в World Wide Web. А основанием для участия в проекте было успешное прохождение вступительного тестирования. В этом году участниками «IT-школа Samsung» стало около 200 учеников от 7 до 11 класса. А сертификаты об успешном окончании проекта получили 22 выпускника.

В 2017-2019 учебных годах «Samsung Electronics Украина» планирует продолжить «IT-школу Samsung», компания подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и Институтом модернизации содержания образования на 2017-2019 годы. Таким образом, со следующего учебного года планируется расширить географию проекта, предоставив доступ к обучению большему количеству учеников в других городах Украины.