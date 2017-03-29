Samsung представила Connected Home – маршрутизатор Wi-Fi mesh, который также служит концентратором для устройств умного дома

Подвинься Eero и ты, Google WiFi, тоже; Orbi, Plume, HiveSpot, Portal, Velop, AmpliFi и Almond вас это тоже касается. Компания Samsung представила собственный маршрутизаторам для ячеистых сетей под названием Samsung Connected Home. Это ничем не примечательное с первой взгляда название пересекается с одной из наиболее примечательных тенденций на рынке – замены одного громоздкого маршрутизатора с множеством антенн несколькими малозаметными роутерами с привлекательным внешним видом (как правило это набольшие «шайбы» белого цвета) для лучшего покрытия определенной территории.

Но Samsung пошла еще дальше. Ее беспроводные роутеры Samsung Connected Home могут не только соединяться между собой, но и выступают в роли концентраторов для различных датчиков и устройств экосистемы умного дома, позволяя эффективнее управлять последними. Компания Samsung обещает совместимость с «сотнями устройств для умного дома от сторонних производителей» вроде умных светодиодных ламп Philips Hue и дверных звонков Ring.

Устройство оснащается адаптером Bluetooth 4.1. Также заявлена поддержка беспроводных протоколов Zigbee и Z-Wave.

Samsung обещает, что один роутер покроет до 140 м². Компания планирует продавать Samsung Connected Home по одному и комплектами из трех штук.

Роутер Samsung Connected Home доступен в двух модификациях. Базовая модель оснащается более медленным процессором, поддерживает 2×2 MU-MIMO и обеспечивает пиковую скорость соединения 866 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Есть еще Pro-версия с четырьмя антеннами в конфигурации 4×4 MU-MIMO, которая обеспечивает скорость 1,7 Гбит/с. Но эта версия не будет продаваться наборами из трех штук.

Увы, данных о цене и сроках начала продаж роутера Samsung Connected Home пока нет.

Источник: The Verge