СБУ прекратила распространение вредоносного программного обеспечения со стороны спецслужб РФ

Служба безопасности Украины сообщила, что в период с 25 мая по 6 июня текущего года в сотрудничестве с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения. По данным СБУ, данное ПО использовалось для поражения информационных сетей объектов критической инфраструктуры Украины и других стран мира.

С помощью этой разветвленной международной сетевой инфраструктуры и скрытного использования серверного оборудования и хостинга (в том числе украинского) осуществлялись целевые кибернетические атаки (так называемые АРТ-атаки — Advanced Persistent Threat) и заражения специальными видами вредоносных компьютерных программ объектов критической инфраструктуры Украины и других государств.

Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак со стороны спецслужб Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности, а также информация, циркулирующа в данной киберинфраструктуре.

Отметим, что в СБУ не назвали конкретную украинскую компанию, в которой было изъято задействованное в кибератаках серверное оборудование, однако в данный временной период (с 25 мая по 6 июня) обыски проводились в офисе крупного украинского телеком-провайдера Wnet, который впоследствии был обвинен в «незаконной маршрутизации интернет-трафика на временно аннексированный полуостров Крым в интересах российских спецслужб».

Источник: СБУ