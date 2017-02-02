Сервис онлайновых платежей Samsung Pay Mini запустят уже в этом квартале

Компания Samsung подтвердила предстоящий запуск Samsung Pay Mini – упрощенной версии фирменного платежного сервиса Samsung Pay. Точная дата запуска сервиса пока что не сообщается, но известно, что это произойдет уже в этом квартале, а первой страной, где появится сервис Samsung Pay Mini, станет Южная Корея.

Как и предполагалось, на старте сервис Samsung Pay Mini будет доступен только на Android, в будущем, возможно, выйдет версия для iPhone, если Apple разрешит. Кроме того, разрешение экрана устройства должно быть не ниже 1280х720 пикселей, а версия Android – не младше 5.0 Lollipop.

Полноценному запуску сервиса будет предшествовать открытое тестирование, которое стартует уже 6 февраля. Как долго продлится тестирование – не сообщается.

Главное отличие Samsung Pay Mini от Samsung Pay в том, что первый ориентирован сугубо на покупки в интернете, а не оплату товаров и услуг в торговых сетях. Сообщается также, что пользователи Samsung Pay Mini получат доступ к услугам, связанных с перевозками, образом жизни и различными инициативами.

Источник: zdnet и Samsung