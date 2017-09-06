Смартфон Motorola Moto G5S Plus c двойной камерой поступил в продажу в Украине по цене 8995 грн

Компания Motorola Mobility объявила о начале продаж на украинском рынке смартфона Motorola Moto G5S Plus. Он будет доступен в двух цветовых вариантах — Lunar Gray и Blush Gold, а его рекомендованная розничная стоимость составит 8995 грн.

Напомним, что смартфон Motorola Moto G5S Plus оснащен 5,5-дюймовым Full HD дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ с помощью карт памяти microSD. Устройство работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 (2,0 ГГц).

Модель получила сканер отпечатков пальцев, NFC-модуль, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от брызг, она работает под управлением «чистой» ОС Android 7.1 Nougat с поддержкой функции «Мoto Действия».

Основная камера Motorola Moto G5S Plus оснащена двойным 13 Mп датчиком с фазовым автофокусом, диафрагмой f/2.0 и возможностью съемки видео в формате 4K Ultra HD (30 кадров/с). Фирменное ПО позволяет камере объединять данные с обоих датчиков для создания одного изображения с более высоким уровнем детализации и низким уровнем шума.

Также появилась возможность добавления эффект размытия или замены фона, отображения выбранных элементов в черно-белой гамме и другие программные новшества. Фронтальная 8-мегапиксельная камера получила широкоугольный объектив с режимом панорамного селфи и LED-вспышку.

Напомним, что обновленные смартфоны Motorola Moto G5S и Moto G5S Plus были представлены 1 августа 2017 года.

Источник: Motorola